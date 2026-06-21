Castello, accordo per l'antenna: sarà in via Perotti
Il contratto prevede una durata di nove anni, da qui al 2034, prolungabile di altri sei anni
Mariangela Milani
|1 ora fa
Il comune di Castel San Giovanni e la compagnia telefonica Iliad hanno sottoscritto il contratto che prevede il posizionamento di un’antenna per la ricezione del segnale telefonico in via Perotti al posto di via Montalcini.
Il contratto prevede una durata di nove anni, da qui al 2034, prolungabile di altri sei anni. In cambio della possibilità di poter piazzare in via Perotti, una traversa di via Malvicino, il palo alto 30 metri, Iliad dovrà corrispondere al comune un canone di 8 mila euro annui, per un totale di 72 mila euro.
L’area di via Perotti consiste in un “ritaglio” di 80 metri quadrati oggi adibiti a parcheggio, contornati da capannoni produttivi. Il campo di via Montalcini, individuato in prima battuta sarebbe stato messo a disposizione da un privato. Dopo le proteste dei residenti è stata trovata invece quest’altra area di proprietà pubblica.