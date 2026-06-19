il Coin cambia casa, trasloco in via XX Settembre

Dopo 53 anni - era il 10 marzo 1973 quando inaugurò in corso Vittorio Emanuele - il Coin cambia casa. E si prepara a traslocare nel grande immobile in via XX Settembre (all’angolo con via Felice Frasi) che fino al 2022 ha ospitato H&M. Il contratto è stato firmato e oggi verranno consegnate alla nuova proprietà le chiavi dell’immobile che è di proprietà della Cassa Geometri: la conferma arriva dal presidente del Collegio dei geometri di Piacenza Gian Paolo Ultori che si dice «soddisfatto perché questo spazio viene finalmente riconsegnato alla città».

Ancora non ci sono certezze su quando sarà la riapertura, ma si parla di qualche mese, magari già in settembre, giusto il tempo per completare i lavori e il trasloco. «Dopo anni di trattative non andate a buon fine, finalmente si arriva a un risultato - è il commento di Ultori - è uno spazio ampio di quattromila metri quadri su due piani interrati di cui uno adibito a magazzino e due piani fuori terra». L’edificio, storica sede del Fulmine nel cuore commerciale della città, risultava chiuso dalla fine del 2022 ossia da quando il colosso svedese di abbigliamento e accessori H&M se ne era andato, dopo avere aperto i battenti a Piacenza a novembre 2015.

Il Fulmine Mc Donald's Benetton