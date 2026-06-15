Tragico scontro sulla statale 45, muore consigliere di Rivergaro

Tragico scontro tra un'auto e un furgone sulla statale 45, tra Niviano e Rivergaro. Nell'incidente ha perso la vita Michele Braghi di 33 anni, consigliere comunale di Rivergaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Purtroppo inutili i tentativi di rianimazione. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato deviato su strade secondarie.

Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi Foto Nicolas Casati e Pietro Zangrandi