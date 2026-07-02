Castello, addio alle buche stradali: appalto da 585mila euro

La ditta Boccenti di Rottofreno si è aggiudicata il pacchetto da 585mila euro di lavori per rimettere in sesto gli asfalti crivellati da buche, quando non veri e propri crateri, che costellano le arterie maggiormente trafficate di Castel San Giovanni. In alcuni casi, vedi via Galilei o strada del Fontanino, si tratta di vie sconosciute ai più, perché si trovano nelle zone produttive del territorio comunale.

In altri casi si tratta di strade frequentatissime, perché limitrofe all’ospedale o a piazzale Gramsci. Cantieri sono previsti anche nelle frazioni come Creta, Parpanese, Ganaghello, Fontana Pradosa. In tutti casi si tratta di asfalti che necessitano di ritocchi per evitare che il prossimo inverno possano ulteriormente deteriorarsi, provocando danni e proteste da parte di chi le utilizza.