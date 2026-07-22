Castello, sale di 200mila euro il costo smaltimento rifiuti
Ora l'impegno economico totale arriva a sfiorare la cifra di tre milioni di euro
Mariangela Milani
|52 minuti fa
Aumenta di circa 200mila euro, arrivando a sfiorare la cifra di tre milioni di euro, il conto che Castel San Giovanni deve pagare per far smaltire i propri rifiuti. Con l’aumentare dei conti monta anche il malumore degli amministratori locali chiamati, entro il 31 luglio, ad approvare a “denti stretti” le tariffe della Tari, tassa sui rifiuti, che per i castellani subiranno un rincaro di circa il 4%.
Nonostante questo non ci saranno aumenti “vivi” in bolletta. Quel 4% di rincaro verrà coperto grazie al tesoretto che le casse del comune hanno recuperato dall’evasione pregressa. Nel frattempo però cresce il malcontento e c'è chi, come il consigliere di minoranza Carlo Capelli, durante una seduta di commissione è arrivato a chiedere alla sindaca di valutare "un'azione legale" nei confronti del gestore del servizio di raccolta rifiuti. "Non possono aumentare di 200 mila euro, devono rispettare i parametri della gara" ha rilevato Capelli
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