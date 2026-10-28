«Ci mancheranno il tuo sorriso e la tua allegria»: raccolta fondi in memoria di Alessio

«Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Alessio in questo momento così difficile». L’iniziativa è dello staff del Barino di corso Matteotti a Castel San Giovanni, condivisa dal comitato commercianti Vita del Centro Storico. In quel bar Alessio Bosisio, il 24enne che sabato notte ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi dell’ex zuccherificio di Sarmato, ha lavorato fino a venerdì scorso.

«Era con noi da agosto» dice la titolare Rezarta Dollani che in questi giorni ha scritto una dedica. «Ci mancheranno – recita il testo della dedica - il tuo sorriso, le tue battute, la tua allegria e quel tuo essere sempre così chiacchierone e solare con tutti. Ci mancherà la tua presenza nelle nostre giornate al bar, perché eri uno di quei ragazzi che lasciavano il segno senza nemmeno rendersene conto».

Chiunque volesse aderire all'iniziativa può lasciare un'offerta in un contenitore che è stato posizionato all'interno del bar dove il giovane lavorava. Un'iniziativa analoga è stata avviata anche a Belgioioso.