Tragedia a Sarmato, 24enne muore in un incidente nella notte: salta la rotonda e si schianta contro un albero

Tragico incidente stradale nella notte a Sarmato, dove un ragazzo di 24 anni residente a Begioioso, in provincia di Pavia, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un albero. La tragedia si è consumata intorno all'1.30 lungo la Statale 10 Padana Inferiore, all'altezza della rotonda davanti all'area dell'ex zuccherificio Eridania.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava al volante di una Ford Fiesta in direzione di Rottofreno e Piacenza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura. L'auto ha saltato la rotonda, terminando la propria corsa con un violento impatto contro un albero.



Immediato l'allarme e la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, l'automedica di Piacenza, l'autoinfermieristica di Castel San Giovanni e un'ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta.

Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il 22enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Le ferite riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo.

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e che cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura. A svolgere accertamenti al riguardo sono i carabinieri della stazione di Castel San Giovanni, subito intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge. Alla rimozione dell'auto, completamente distrutta ha provveduto il soccorso stradale Caniglia di Castel San Giovann