Sarmato, la tragedia di Alessio, morto a 24 anni: i dubbi sulla sicurezza della rotonda
Il giovane di Belgioioso, che sui social si presentava come bartender, ha perso la vita contro un platano. La rotatoria dell’ex Eridania è già stata teatro di numerosi incidenti.
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Alessio Bosisio
La morte di Alessio Bosisio, 24 anni, nell'incidente di sabato notte a Sarmato riporta l'attenzione sulla rotatoria della Statale 10, davanti all'ex zuccherificio Eridania. Un punto già teatro, negli anni, di numerose uscite di strada, fortunatamente con conseguenze meno gravi.
Il giovane, residente a Belgioioso, vicino centro della Bassa Pavese, sui social si presentava come bartender. Venerdì sera viaggiava da solo sulla sua Ford Fiesta, diretto verso Piacenza, quando l'auto è volata oltre la rotatoria, schiantandosi contro un platano. Per lui non c'è stato scampo.
Anche di recente altre vetture sono finite fuori strada, danneggiando in alcuni casi la vicina palazzina degli uffici della Jmg. A suscitare perplessità è soprattutto la visibilità notturna della rotatoria. Secondo alcune segnalazioni, mentre i lampioni illuminano il rettilineo, l'isola centrale risulterebbe poco riconoscibile a chi sopraggiunge, soprattutto a velocità sostenuta.
Resta da accertare se questa circostanza abbia contribuito alla tragedia. La morte del 24enne riapre così il tema della sicurezza di quel tratto di strada.
Leggi anche
Gli articoli più letti della settimana
1.
Addio a Nino Bergonzi, Piacenza saluta chi l’ha fatta sognare
2.
Tragedia a Sarmato, 24enne muore in un incidente nella notte: salta la rotonda e si schianta contro un albero
3.
Allarme disordini a Piacenza il 24 ottobre: messaggi in chat al vaglio delle forze dell'ordine
4.
Allarme chat e minacce di disordini: scattano le restrizioni negli istituti superiori