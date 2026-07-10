Da ecomostro a residenza per studenti, il progetto dei liceali

I liceali di Castel San Giovanni hanno formulato una serie di proposte, documentate e con tanto di analisi dei costi, per la città del futuro. Una città in cui l’ex consorzio agrario di via Morselli, oggi un ecomostro nel cuore della città, potrebbe diventare sede di appartamenti per universitari e famiglie. Una città in cui la depressione naturale tra via Colla e via Montalcini, dove ristagnano grosse quantità di acqua a ridosso di abitazioni private, potrebbe diventare un parco naturale con laghetto a disposizione dei castellani. Una città con più alberi e più autobus che colleghino le frazioni.

Sono queste alcune delle proposte contenute in un documento consegnato al vicesindaco Giovanni Cattanei, assessore all'urbanistica. La scelta non è casuale. La richiesta è quella di tener conto delle indicazioni nel piano urbanistico generale (pug) a cui l’amministrazione comunale sta lavorando.

Il documento, che prende in esame logistica, verde pubblico, viabilità e sicurezza, con a corredo un video di presentazione ed è frutto del lavoro di una classe del liceo Volta, la quarta Q del liceo quadriennale.