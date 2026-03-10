Gara del cappello più stravagante, a Vicobarone la creatività al femminile

A Vicobarone di Ziano è andata in scena la creatività, tutta al femminile. All’invito dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione Quattro Cantoni di Vicobarone a partecipare alla prima edizione della Gara del cappello più stravagante, hanno risposto oltre venti donne tra cui giovani, adulte, bambine. Tutte quante hanno dato sfogo alla loro creatività, creando con le proprie mani, e poi indossando durante la sfilata organizzata in piazza San Rocco, i loro cappelli. Alla giuria il non facile compito di decretare le vincitrici della sfilata assegnando a Ema Gomez, con il suo cappello interprete della cultura africana, e alla piccola Melanie Gasper, con il suo cappello in cui erano riassunti tutti gli accessori femminili, il titolo di vincitrici. Ad altre due donne, Carmen Riccardi e Sabrina Silva, il titolo di donne dell’anno di Vicobarone.