"Grinta", dalla Cantina Valtidone una nuova etichetta per il vino Inedita

Cantina Valtidone lancia "grinta". Una nuova etichetta che accompagnerà le bottiglie del vino Inedita, frutto di un equilibrismo fatto di Malvasia, Pinot grigio e Sauvignon, durante tutto il periodo delle Olimpiadi. La mano che l’ha realizzata è quella dello street artist Luca Font. I colori sono accesi, le forme quasi geometriche, per dare una sorta di consistenza fisica al ritratto stilizzato di una sciatrice che affronta uno slalom. "Il messaggio è duplice - spiegano i responsabili Alessandro Chiapparoli e Matteo Marazzi – da un lato rendiamo omaggio al mondo femminile e dall’altro, nell’anno delle Olimpiadi e del passaggio della torcia olimpica a Piacenza, al mondo dello sport, scegliendo come figure simbolo le sciatrici italiane che stanno dimostrando grande capacità di ottenere risultati, anche dopo momenti difficili". La presentazione ufficiale di grinta sarà sabato 7 febbraio alle 17 in piazza Cavalli. Nel frattempo i soci di Cantina Valtidone hanno voluto presentarla in anteprima a Borgonovo.