Incidente a Castel San Giovanni, auto ribaltata sulla carreggiata
A bordo uno straniero di 39 anni
Redazione Online
|3 ore fa
- © Libertà/Massimo Bersani
Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre in via Montanara a Castel San Giovanni. Per cause da accertare un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata sulla carreggiata. A bordo uno straniero di 39 anni.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgonovo, i vigili del fuoco e una pattuglie della guardia di finanza che era di passaggio. L'auto è stata rimossa dal soccorso Caniglia.
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