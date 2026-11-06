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Incidente a Castel San Giovanni, auto ribaltata sulla carreggiata

A bordo uno straniero di 39 anni

Redazione Online
|3 ore fa
- © Libertà/Massimo Bersani
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1 MIN DI LETTURA
Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre in via Montanara a Castel San Giovanni. Per cause da accertare un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata sulla carreggiata. A bordo uno straniero di 39 anni. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgonovo, i vigili del fuoco e una pattuglie della guardia di finanza che era di passaggio. L'auto è stata rimossa dal soccorso Caniglia.
© Libertà/Massimo Bersani
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