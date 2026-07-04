Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Le telecamere inchiodano l'aggressore di Castel San Giovanni

Sabato scorso l'uomo aveva affrontato a colpi di cocci di bottiglia un cittadino che aveva appena acquistato le sigarette. Identificato e denunciato dalla Polizia locale

Mariangela Milani
|1 ora fa
L'uomo immobilizzato a terra dai cittadini
L'uomo immobilizzato a terra dai cittadini
1 MIN DI LETTURA
La Polizia locale di Castelsangiovanni ha denunciato un trentenne originario del Gambia residente in città per lesioni aggravate con arma impropria ai danni di un quarantenne di origine egiziana, anch’egli residente in città. L’episodio, di cui ora si è riusciti a ricostruire la dinamica, è accaduto attorno alle 21 di sabato 27 giugno.
Grazie a testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere piazzate ovunque gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto. Il trentenne, dopo essersi procurato un coccio di vetro rompendo una bottiglia contro un fioriera, ha aggredito il quarantenne che stava comprando un pacchetto di sigarette in un bar del centro.
La collutazione si è spostata lungo il corso, dove alla fine il trentenne è stato immobilizzato a terra da alcuni passanti e dagli amici del quarantenne egiziano.
Subito dopo sono arrivati la Polizia locale e i soccorritori del 118.
Solo dopo aver visionato centinaia di immagini si è riusciti a ricostruire i contorni del grave episodio.
La stessa sera, poche ore più tardi, un altro ventenne di origine egiziana è stato accoltellato al termine di una lite tra bande, avvenuta lungo le vie di Castelsangiovanni.
leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana