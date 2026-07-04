Le telecamere inchiodano l'aggressore di Castel San Giovanni

La Polizia locale di Castelsangiovanni ha denunciato un trentenne originario del Gambia residente in città per lesioni aggravate con arma impropria ai danni di un quarantenne di origine egiziana, anch’egli residente in città. L’episodio, di cui ora si è riusciti a ricostruire la dinamica, è accaduto attorno alle 21 di sabato 27 giugno.

Grazie a testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere piazzate ovunque gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto. Il trentenne, dopo essersi procurato un coccio di vetro rompendo una bottiglia contro un fioriera, ha aggredito il quarantenne che stava comprando un pacchetto di sigarette in un bar del centro.

La collutazione si è spostata lungo il corso, dove alla fine il trentenne è stato immobilizzato a terra da alcuni passanti e dagli amici del quarantenne egiziano.

Subito dopo sono arrivati la Polizia locale e i soccorritori del 118.

Solo dopo aver visionato centinaia di immagini si è riusciti a ricostruire i contorni del grave episodio.

La stessa sera, poche ore più tardi, un altro ventenne di origine egiziana è stato accoltellato al termine di una lite tra bande, avvenuta lungo le vie di Castelsangiovanni.