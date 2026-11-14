Lina compie cent'anni, a festeggiarla c'era tutto il paese

Ad Albareto di Ziano i cento anni di Lina Palandrani si sono trasformati in un evento di paese. Del resto non poteva essere altrimenti visto che Lina, ancora arzilla e lucidissima, quel paese ha contribuito a crescerlo, nel senso letterale del termine. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta la centenaria, originaria di Trevozzo, è stata infatti la bidella delle scuole elementari. Oltre a questo Lina Palandrani, insieme al marito Lodovico Grassi, per decenni aveva gestito il bar ex Acli di Albareto. Il bar all’epoca era anche la casa in cui la sera si ritrovavano gli abitanti del paese. Lei, Lina, una volta smessi gli impegni della scuola e una volta sbrigate le faccende domestiche dava una mano dietro il bancone. Ecco perché il suo volto e il suo nome sono ancora così popolari ad Albareto. A festeggiarla c'era tutto il paese.