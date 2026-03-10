“Mister logistica” rassicura Castello «Undici milioni di euro per il territorio»

«A Castel San Giovanni daremo continuità a tutti gli impegni presi dalla precedente proprietà». A parlare è Agostino Emanuele, Managing Director di CTP Italy, la società che a fine 2025 ha acquisito per 241 milioni di euro Valtidone Logistic Development srl del Gruppo FBH, sviluppatrice quest’ultima del polo castellano. In molti si sono chiesti se questo passaggio di proprietà possa in qualche modo modificare gli impegni che a suo tempo la precedente proprietà aveva assunto nei confronti dell’amministrazione comunale di Castel San Giovanni. Si parla di opere per circa 11 milioni di euro tra interventi da realizzare in città e altri funzionali al polo logistico. «Si tratta di obblighi previsti in convenzione – dice Agostino Emanuele – e che come tali abbiamo intenzione di rispettare». Relativamente agli allargamenti di Moncler e Daikin il rappresentante della nuova proprietà dice: «Per quel che riguarda Moncler l’ampliamento è in via di completamento, crediamo entro fine anno, mentre per quel che riguarda Daikin crediamo che l’ampliamento sarà completato entro fine settembre».