Mototortello, raccolti1.600 euro per l'hospice di Borgonovo
Una cifra uguale è destinata all’Associazione Piacentina Malato Oncologico
Mariangela Milani
|4 ore fa
L'edizione 2026 del Mototortello ha consentito di raccogliere 1600 euro per l'hospice di Borgonovo. All'evento sulle colline di Ziano, organizzato da Orologi & Pistoni insieme alla Confraternita dei Grass (iniziatori) e Motoclub Lampeggianti Blu,hanno preso parte 160 commensali, tra cui un centinaio di motociclisti, che si sono riuniti in un agriturismo di Albareto per un pranzo benefico. Prima c'è stato il tempo per i centauri di concedersi un viaggio lungo i saliscendi della Valtidone.
Dei 3200 euro raccolti la metà è stata subito destinata alla Casa per le cure palliative di Borgonovo. «Il resto di quanto raccolto durante il Motortello – dicono gli organizzatori - a fine anno, lo devolveremo, insieme a quanto raccolto durante altri eventi, all’Associazione Piacentina Malato Oncologico».
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