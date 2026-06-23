Mototortello, tutti in sella per sostenere Amop e hospice di Borgonovo

Domenica, 28 giugno, Ziano ospita la ventesima edizione del Mototortello. L’evento, promosso per la prima volta nel 2003 dalla Confraternita dei Grass, quest’anno sarà organizzato per sostenere Amop, l’associazione Malato Oncologico e l’Hospice di Borgonovo.

Il programma è semplice. Si parte da Ziano in sella alle due ruote alle 10, di fronte al Bar Margherita con ritrovo dalle 9, per poi percorrere un tragitto che toccherà tutte le sette frazioni collinari. Terminato il giro in sella alle due ruote ci sarà la meritata sosta all’agriturismo Casa Galli di Albareto, per assaporare i piatti della tradizione piacentina.

Grazie al connubio tra gli organizzatori originari, La Confraternita dei Grass, e i compagni di viaggio che si sono aggiunti durante le edizioni più recenti, e cioè Motoclub Lampeggianti Blu Piacenza e Orologi e Pistoni, il momento conviviale è diventato anche l’occasione per raccogliere fondi tramite alcuni momento ludici che accompagnano il pranzo. Uno di questi è l’elezione di Miss Mototortello.

Amop, destinataria quest’anno insieme all’Hospice di Borgonovo, devolverà il ricavato a favore delle mille necessità dei malati e delle loro famiglie