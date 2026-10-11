Nero di Pecorara de.co, week-end di tartufi ad Alta Val Tidone
I prelibati funghi protagonisti della 35° Rassegna provinciale, per un fune settimana ricchissimo di eventi, a partire da una cena a tema sabato 17 a Mulino Lentino
Mariangela Milani
|1 ora fa
Alta Val Tidone si prepara, sabato 17 e domenica 18 ottobre, a celebrare il Nero di Pecorara de.co, protagonista della 35° Rassegna provinciale del tartufo. Il week end sarà ricchissimo di eventi, a partire da una cena a tema sabato 17 a Mulino Lentino. Domenica si prosegue a Pecorara con mostra mercato diffusa lungo le vie del paese. In esposizione ci saranno tartufi, funghi, prodotti del sottobosco e prodotti tipici a chilometro zero. Non mancheranno stand gastronomici, colazione nel bosco, talk con giornalisti di settore, mostre, musica e premiazione dei migliori funghi e tartufi in esposizione.
In contemporanea diversi ristoranti, da Alta Val Tidone a ogni capo della provincia, proporranno menù a tema “A tavola con il Nero di Pecorara”. I locali saranno visitati da un gruppo di giornalisti di settore, guidati da Riccardo Lagorio, che a bordo di un pulmino brandizzato Nero di Pecorara porteranno il marchio de.co di Pecorara in giro per la provincia.
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