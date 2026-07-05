Pecorara diventa un’enorme palestra. Bike Festival, atleti anche dalla Svizzera

Gli organizzatori della sesta edizione del Bike Festival quest’anno hanno scelto Pecorara quale luogo in cui misurare le proprie capacità atletiche. Il paese di Alta Val Tidone ha messo a disposizione i suoi vicoli, i muri delle proprie case e le piste che si inerpicano tra i boschi e i monti circostanti, quali ideali palestre in cui una cinquantina di appassionati della mountain bike, e una ventina di street boulder, hanno potuto mettersi in gioco. Partecipanti arrivati da diverse regioni e anche dalla Svizzera.

Due le sessioni. Una dedicata ai ciclisti che hanno potuto misurare la propria resistenza alla pedalata in montagna scegliendo tra un anello di 40 chilometri con 1400 metri di dislivello, e un anello di 25 chilometri con 900 metri di dislivello. Per gli appassionati dell’arrampicata le pareti delle case si sono trasformate in palestre in cui testare la propria capacità di sfidare la forza di gravità.