Ponte di Po a Pievetta, tornano i lavori e il senso unico alternato

Da oggi sul ponte di Pievetta si torna a viaggiare a senso unico alternato. Come ha comunicato la Provincia di Pavia, ente proprietario del viadotto che collega sponda emiliana a quella lombarda del fiume Po, tra Pievetta e Pieve Porto Morone, stavolta il senso unico alternato interesserà il tratto compreso tra il chilometro 31+700 e il chilometro 33 e sarà regolato da movieri e da un semaforo, dalle 8,30 del mattino alle 18. La limitazione sarà introdotta, come già accaduto la scorsa estate, per consentire interventi di rifacimento del manto stradale. Nonostante la recente ristrutturazione del ponte, l’intenso traffico veicolare rende necessari ulteriori interventi di manutenzione.

Se da un lato si tratta di lavori necessari per garantire la sicurezza delle migliaia di veicoli che ogni giorno attraversano il viadotto, dall’altro la circolazione a senso unico alternato rischia di provocare rallentamenti e code. Le fasce orarie più critiche sono quelle del mattino, quando centinaia di pendolari si spostano da un lato all’altro del ponte per recarsi al lavoro. Disagi sono prevedibili anche dopo le 17, in coincidenza con l’uscita dei lavoratori dalle aziende del polo logistico castellano.