Poste di Borgonovo, ancora chiuse a un mese dal colpo notturno

A oltre un mese dalla sua chiusura, in seguito ad un assalto notturno da parte di una banda di ladri, l’ufficio postale di piazza della Costituzione a Borgonovo resta ancora inaccessibile. Nel frattempo decine di utenti, tra cui tanti pensionati, in attesa della riattivazione del servizio si riversano negli uffici dei comuni limitrofi, tra cui Ziano, dove in certi orari c’è chi lamenta tempi di attesa troppo lunghi.

Un cartello, da oltre un mese affisso fuori dalla porta delle Poste di piazza della Costituzione, avvisa della chiusura temporanea «per lavori infrastrutturali». «Le pensioni e la corrispondenza in giacenza - informa sempre lo stesso cartello - saranno disponibili nell’ufficio di Ziano».

A fianco è comunque disponibile il bancomat, per fortuna funzionante.