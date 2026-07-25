Quindici ragazzi a cavallo da Piozzano alla Liguria

Da Piozzano alla Liguria in sella a un cavallo. È l’avventura che ha visto protagonisti 15 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni dell’Asd La Bosana di Piozzano. Il gruppo di cavalieri e cavallerizze è partito da Piozzano con destinazione Sori. La cavalcata è durata sei giorni tra strade sterrate, tratti asfaltati, boschetti e campi. Le soste sono state a Pietra Corva, Capannette di Pey, Casa del Romano, Torriglia e Sant'Apollinare, ultima sosta quest’ultima prima dell'arrivo al mare, raggiungibile con una breve passeggiata di circa dieci minuti.

"Tra le soste più significative – dicono gli organizzatori -, particolare rilievo ha avuto quella sulle rive del lago del Brugneto. Oltre alla pausa pranzo, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di conoscere la storia del lago artificiale, scoprendo come è stato realizzato e quale ruolo ricopre ancora oggi per il territorio".