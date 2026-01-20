Liberta - Site logo
Spari di Capodanno, la polemica non si placa

La sindaca Stragliati: «Nuovi agenti ed educazione di strada». Il Pd: «Scarsa capacità ad affrontare problemi di sicurezza e decoro»

Mariangela Milani
|28 minuti fa
Spari di Capodanno, la polemica non si placa
A Castel San Giovanni non accennano a spegnersi le polemiche dopo i fatti di capodanno. Da un lato la sindaca, in una lunga intervista, annuncia l'assunzione di altri due agenti di polizia locale, l'implementazione del numero di telecamere e provvedimenti nel campo dell'educativa di strada. Dall'altra dal Pd piovono critiche alla sindaca accusata di «scarsa capacità di quest’amministrazione di fronteggiare i problemi di sicurezza e decoro di Castel San Giovanni».
