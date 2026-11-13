Stadio comunale Soressi di Castello, deserto il bando per la gestione

Il bando di gara per la gestione dello stadio comunale Pinetti Soressi di Castel San Giovanni è andato deserto. Non si trova un gestore. Alla prima «chiama», che scadeva lo scorso 3 novembre, non ha risposto nessuno. Il bando aveva un valore complessivo di 342mila euro e una durata di tre anni, da gennaio 2027 a giugno 2030. Compresa nel bando di gara non c’è solo la gestione dei 5 campi all’interno dello stadio comunale, ma anche di quello di Fontana Pradosa. L’attuale gestione, affidata ai padroni di casa della squadra Castellana Fontana, era peraltro già scaduta, a fine agosto, ed era stata prorogata .

«Il bando – dice l’assessore allo sport Andrea Trespidi – verrà ripubblicato e ho fiducia che si troverà un gestore». «Il fatto - aggiunge – che al momento non siano state presentate offerte, è dovuto a mio avviso a motivi di carattere più che altro burocratico e di tempistiche, tenuto anche conto del fatto che stiamo parlando di un bando di gara complesso che comprende tanti aspetti».