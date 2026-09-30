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Tangenziale nord-ovest di Castel San Giovanni, Piacere Castello: «Del cantiere non c’è traccia»

La minoranza torna all’attacco sulla bretella tra Campo d’Oro e il parco logistico: «Annunciato l’avvio dei lavori entro il 2025, ma non c’è ancora una data certa»

Mariangela Milani
|2 ore fa
Il punto in cui la futura tangenziale nord-ovest dovrebbe collegarsi alla Statale 412
Il punto in cui la futura tangenziale nord-ovest dovrebbe collegarsi alla Statale 412
1 MIN DI LETTURA
Della tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni «non si vede traccia». Lo afferma il gruppo di minoranza Piacere Castello con riferimento alla bretella tra Campo d'Oro e l'ingresso con il parco logistico. 
«Era il 15 gennaio 2025 – si legge in una nota - quando veniva prospettata la posa della prima pietra e avvio lavori entro la fine dello stesso anno, peccato – prosegue le nota – che già, dopo tre mesi, il 28 marzo, l’amministrazione rispondendo a una nostra interrogazione ammetteva che non era possibile indicare tempi certi».
«Ad oggi un'altra estate è terminata e ancora non si vede un cantiere né abbiamo una data certa per l’avvio dei lavori e la domanda è inevitabile: a cosa è servito il filo diretto tra la sindaca Stragliati e il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini?».

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