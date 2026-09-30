Tangenziale nord-ovest di Castel San Giovanni, Piacere Castello: «Del cantiere non c’è traccia»

Della tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni «non si vede traccia». Lo afferma il gruppo di minoranza Piacere Castello con riferimento alla bretella tra Campo d'Oro e l'ingresso con il parco logistico.

«Era il 15 gennaio 2025 – si legge in una nota - quando veniva prospettata la posa della prima pietra e avvio lavori entro la fine dello stesso anno, peccato – prosegue le nota – che già, dopo tre mesi, il 28 marzo, l’amministrazione rispondendo a una nostra interrogazione ammetteva che non era possibile indicare tempi certi».

«Ad oggi un'altra estate è terminata e ancora non si vede un cantiere né abbiamo una data certa per l’avvio dei lavori e la domanda è inevitabile: a cosa è servito il filo diretto tra la sindaca Stragliati e il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini?».