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Tentato furto alla logistica di Castello, ladri in fuga nei campi

Interventi delle guardie giurate di Metronotte e dei carabinieri. I ladri hanno abbandonato un furgone

Redazione Online
|1 ora fa
Tentato furto alla logistica di Castello, ladri in fuga nei campi
1 MIN DI LETTURA
Tentato furto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 marzo al polo logistico di Castel San Giovanni. L'intervento delle guardie giurate di Metronotte ha costretto i ladri alla fuga, durante la quale hanno abbandonato un furgone scappando a piedi nei campi.
Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

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