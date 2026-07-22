Trasporto scolastico e welfare, da Enel un pulmino elettrico al Comune di Castello
L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi di ripotenziamento e di miglioramento delle performance ambientali già realizzati presso la centrale La Casella
Redazione Online
|39 minuti fa
Un minibus totalmente elettrico destinato ai servizi scolastici e di welfare per il comune di Castel San Giovanni. È stato consegnato nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio - dal Responsabile della centrale Enel Amaldi La Casella, Fabio Giammanco, accompagnato dal Responsabile Ambiente e Sicurezza Giorgio Aliotta e dal responsabile Affari Istituzionali Emilia-Romagna Massimiliano Bega - alla sindaca Valentina Stragliati che insieme all’assessore al welfare Elena Galli ha accolto l’arrivo del nuovo mezzo.
L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi di ripotenziamento e di miglioramento delle performance ambientali già realizzati presso la centrale termoelettrica. Un progetto che, oltre a contribuire alla sostenibilità ambientale, genera benefici concreti per l’intera comunità locale.
«Esprimo la mia sincera gratitudine ad Enel – ha dichiarato la sindaca Valentina Stragliati - per questa pregevole iniziativa che sarà molto utile alle nostre attività scolastiche e in generale di assistenza sociale. Questo progetto testimonia, ancora una volta, la stretta collaborazione con l’azienda elettrica presente da oltre 50 anni sul nostro territorio».
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