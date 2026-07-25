Una frazione rinasce grazie a un gruppo di volontari

La frazione di Bosco Tosca rinasce grazie ai volontari? Forse l'aspettativa è ambiziosa ma di certo la neonata Pro loco della piccola frazione di Castel San Giovanni punta a ricreare quel senso di comunità che con gli anni rischia di sbiadirsi. Per questo alcuni abitanti si sono rimboccati le maniche e hanno dato vita, dopo 38 anni, a una nuova associazione il cui debutto è stata una festa nel locale campo giochi. "Il nostro sogno? Far tornare Bosco Tosca come quando eravamo ragazzini e qui ci si ritrovava con tanti giovani che venivano anche da fuori" dicono i volontari.

Nel frattempo la festa di paese ha radunato decine di persone tra musica, enogastronomia e un tocco di tradizione. Tra i piatti serviti agli stand non è mancata la tipica torta "con la fari", la cui ricetta è tipica di Bosco Tosca.