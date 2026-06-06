Ziano, la Costituzione a venti neo maggiorenni

Sono venti i giovani e le giovani di Ziano a cui l'amministrazione comunale ha consegnato una copia della Costituzione. Un momento che ha coinciso con il compimento del diciottesimo anno, a simboleggiare il forte senso civico che da ora in avanti deve ispirare le loro azioni, con la consapevolezza di dover contribuire alla crescita di un grande Paese che è l’Italia.

A consegnare le copie della Carta su cui si fondano i pilastri che reggono la Repubblica, è stato il primo cittadino Manuel Ghilardelli. "Ottant’anni fa – ha ricordato il sindaco di Ziano - segnò un passaggio storico, per la nascita della Repubblica e perché le donne per la prima volta si recarono ai seggi e votarono anche per eleggere l’Assemblea Costituente"».

Sul numero in edicola i nomi dei diciottenni omaggiati con copia della Costituzione.