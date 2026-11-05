Ziano, più sicurezza per campo giochi e stradello per il cimitero di Seminò

Per i bambini di Ziano giocare all’aperto è più sicuro e più divertente, mentre per chi frequenta il cimitero della frazione di Seminò raggiungere la cappella è più agevole.

Il parco gioco del capoluogo, detto parco giochi “del Crocione”, sta infatti per essere restituito ai piccoli fruitori con una veste del tutto rinnovata. Giochi nuovi e soprattutto a norma, in grado di assicurare una maggiore sicurezza ai bambini e alle bambine che ogni giorno li utilizzano.

Nella frazione di Seminò è stato invece messo in sicurezza lo stradello di accesso al camposanto. Si tratta del camminamento che immette nella cappella cimiteriale. I lavori, non a caso, sono stati fatti di recente, in tempo utile per le ricorrenze di inizio novembre.