A Rivergaro nella piscina c’è l’acqua:  «E fatto il collaudo finalmente è nostra»

La piscina coperta di Rivergaro è pronta. Da un pezzo. C’è anche già l’acqua nella vasca e l’impianto è stato finalmente collaudato. Quindi, il ventennale patto tra società River Residence (che in cambio ha avuto la possibilità di costruire nella zona tra via del Pereto e via Mezzadri) e Comune va ora rispettato: e il primo effetto è che, come messo nero su bianco dalla delibera di giunta in via San Rocco, la piscina coperta, l’unica in tutta la Valtrebbia, diventerà comunale.

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