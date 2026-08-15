«A 10 anni in seminario piangevo, poi è arrivata la vocazione profonda»

«Sessant’anni sono passati in fretta». Don Igino Barani, oggi parroco di Bacedasco Alto (Castell'Arquato) e Bacedasco Basso (Vernasca), il 15 agosto 1966 celebrava la sua prima messa a Vigoleno. Aveva venticinque anni e la sua non è la storia di una vocazione che arriva all’improvviso o è lì da sempre, piuttosto di una missione costruita giorno dopo giorno.