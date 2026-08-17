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Un piacentino nove secoli fa gridò: «Fel cogoza», oggi quell’insulto racconta la nascita dell’italiano

Traducibile come “miserabile cornuto”, l'espressione in volgare volò durante una zuffa in una macelleria e venne riportata da un notaio in un atto giudiziario che ne seguì. La pergamena, conservata nell’Archivio capitolare di Sant’Antonino, è stata ora scoperta e studiata da Nello Bertoletti, docente di Storia della lingua italiana all'Università di Torino

Giacomo Nicelli
Giacomo Nicelli
|5 ore fa
La bottega di un macellaio raffigurata nel “Tacuinum Sanitatis” (1390)
La bottega di un macellaio raffigurata nel “Tacuinum Sanitatis” (1390)
1 MIN DI LETTURA
Rimasto inosservato per quasi nove secoli, uno dei più antichi insulti nella lingua italiana delle origini è riemerso da una pergamena dell’Archivio capitolare della basilica di Sant’Antonino di Piacenza. A scoprirlo è stato Nello Bertoletti, docente di Storia della lingua italiana all’Università di Torino, che ha studiato un atto giudiziario della metà del XII secolo.
L’espressione è fel cogoza, interpretabile come “miserabile cornuto”. Venne pronunciata durante una lite scoppiata presso il banco di un beccaio tra un uomo chiamato Pietro Abate e il figlio di un uomo chiamato Dolce. La tensione degenerò fino alla zuffa, con Pietro che inseguì l’avversario impugnando un bastone.
L’eccezionalità sta nel fatto che il notaio, mentre redasse il resto del verbale in latino, conservò l’insulto nella forma volgare in cui era stato pronunciato. Secondo Bertoletti - che ha pubblicato uno studio per presentare questa scoperta - fel cogoza rappresenta autentico volgare piacentino della metà del XII secolo e offre una preziosa testimonianza della lingua parlata dell’epoca.
Oggi su Libertà due pagine dedicate alla scoperta

Le due pagine di Libertà dedicate ad approfondire la scoperta
Le due pagine di Libertà dedicate ad approfondire la scoperta
La pergamena studiata dal docente Nello Bertoletti: "fel cogoza" è evidenziato con un cerchio giallo
La pergamena studiata dal docente Nello Bertoletti: "fel cogoza" è evidenziato con un cerchio giallo

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