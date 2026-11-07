Anziana aggredita e derubata in casa: «Ha due fratture ora vive blindata»

l Una razzia di gioielli particolarmente odiosa scuote un quartiere di San Nicolò: anziana e sola è stata strattonata fino a procurarle due fratture ossee. Ne riferisce una vicina che preferisce restare anonima e prega pure di non citare la zona in questione. Non vorrebbe creare altri problemi a quella povera donna. Però, a suo parere, è giusto che i concittadini sappiano che in paese si aggira un soggetto pericoloso.

La vicina parte dall’antefatto: «Avevano già provato quattro volte a derubare l’anziana che vive sola. C’era stato un episodio inquietante: entrando da una finestra lasciata aperta in estate, un malintenzionato aveva sottratto un orologio. Da allora l’anziana era diventata schiva, guardinga. Chiudeva sempre tutti gli accessi e non apriva agli sconosciuti. Eppure qualcuno non ha rinunciato. Deve averla curata per poi assalirla sulla soglia di casa».

La donna era andata in visita ai suoi cari defunti al cimitero. Al ritorno, ormai all’imbrunire, un malvivente l’ha aspettata fuori dalla porta, nascosto. Appena la signora ha aperto, le è balzato addosso e l’ha spinta a terra. La vicina continua: «Le ha strappato i gioielli che indossava e credo sia entrato in casa per rubare altri oggetti di valore. Nessuno di noi vicini ha sentito trambusto. Ci siamo accorti che qualcosa stonava quando è arrivata l’ambulanza. La poveretta aveva due fratture».

Medicata al pronto soccorso, l’anziana è tornata a casa. E cominciano le mille difficoltà. Sia di natura pratica, viste le ingessature, sia psicologiche per quanto subito. Un disagio enorme, senza neppure il supporto dei vicini. «E’ talmente terrorizzata che non apre nemmeno più a noi conoscenti. Credo che dovrà appoggiarsi a una struttura specializzata. Ci sono in giro persone crudeli. Come quelle che già due volte hanno truffato l’anziana e ammalata mamma di una mia conoscente».

Intanto continuano le segnalazioni sui social, dopo la serata movimentata nel capoluogo: alcune sere fa un soggetto corpulento e incappucciato ha tentato di scavalcare una cancellata in via Vescovi a San Nicolò. Sorpreso, è fuggito a piedi verso la zona di Rivatrebbia.

La sindaca di Rottofreno Paola Galvani interviene sul contrasto alla delinquenza: «La polizia locale presto verrà potenziata con un nuovo agente, arrivando così a sei. Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale, aumentano anche le ore di straordinari, già previste in orario serale, con un incremento del fondo da 5.000 a 7.500 euro. In approvazione c’è un nuovo Progetto sicurezza. Stiamo mettendo in campo tutto ciò che si può fare, potenziando il numero degli agenti in squadra e impegnando ancora più risorse perché si possa aumentare la presenza sul territorio. Dobbiamo far sentire la popolazione più al sicuro, nei prossimi giorni intendo chiedere che un comitato Ordine e sicurezza pubblico presieduto dalla Prefettura possa tenersi a Rottofreno per spiegare bene la situazione del nostro comune».