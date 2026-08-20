Automobilisti spericolati sulla 45, sorpassi folli e multe a Niviano

Autisti spericolati sulla Statale 45. Durante il week-end di Ferragosto la polizia locale della Bassa Valtrebbia ha multato sei automobilisti che si sono lanciati in sorpassi vietati. Un fenomeno ancor più preoccupante se si considera che in alcuni casi le manovre temerarie sono avvenute in corrispondenza del semaforo di Niviano. Un tratto di strada dritta per alcuni chilometri, dove probabilmente la voglia di schiacciare il piede sull’acceleratore ha messo in secondo piano la prudenza. Tanto che in un caso ci è scappato anche l’incidente, come documenta la foto a lato.

Nei giorni di calura estrema la Valtrebbia è stata presa d’assalto dai turisti e da chi cerca un po’ di fresca sulle rive del fiume in alta valle. In alcuni momenti il traffico sulla Statale 45 è stato intenso. Per le pattuglie della polizia locale al comando di Paolo Costa non sono stati giorni di festa ma di super lavoro. Nei giorni a cavallo della Madonna d’agosto sono stati controllati 1.700 veicoli e sanzionati 86 automobilisti per violazioni del codice della strada.