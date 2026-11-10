Bibliotece scolastiche: il modello piacentino fa scuola in innovazione

Due ricercatori di Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) studiano il modello piacentino nell’ambito del progetto «Avanguardie biblioeducative». Da Firenze giungono Andrea Nardi e Francesca Pestellini. Prima tappa nella biblioteca della scuola elementare di San Nicolò che rientra nell’Istituto comprensivo Gandhi (Rottofreno, Gragnano e Calendasco), storico capofila nazionale della rete Biblòh! e traino delle 33 scuole piacentine aderenti. Secondo appuntamento a Bobbio, ora affiancato al Gandhi.

«Un bel riconoscimento per la provincia di Piacenza. In Italia la rete Biblòh! è composta da una settantina di istituti scolastici in 14 regioni» spiega Angelo Bardini, ambassador Indire, un esperto al quale possono rivolgersi dirigenti scolastici ed insegnanti. Accoglie i ricercatori insieme alla preside del Gandhi Barbara Scotti e alle referenti locali di Biblòh! Lucia Matarazzo e Valentina Spelta. Indire ha 19 idee per rinnovare la scuola, soprattutto all’insegna dell’inclusione. Una di queste è proprio legata alle biblioteche.