Bobbio, il parco giochi sarà intitolato a Ludovico “re delle mozzarelle”
Via libera in consiglio. Il sindaco Pasquali: «È un appello ai giovani, grandi figure possono iniziare anche da una valigia di cartone»
Redazione Online
|57 minuti fa
L’abbraccio del consiglio e della giunta di Bobbio alla famiglia di Domenico Ludovico, morto nel 1991 - foto Freschi
Il consiglio comunale di Bobbio ha approvato all’unanimità, venerdì sera, due importanti intitolazioni. Il parco giochi di San Francesco all’imprenditore Domenico Ludovico, e un profondo gesto di vicinanza umana con l’intitolazione della nuova passeggiata di Cassolo al giovane Alfio Mussi.
La prima decisione riguarda il parco di San Francesco, che a breve porterà il nome di Domenico Ludovico, stimato imprenditore caseario scomparso nel 1991 all’età di 70 anni. L’intitolazione dell’area verde vuole essere un riconoscimento al suo contributo dato alla vallata con il burro “migliore d’Italia”.