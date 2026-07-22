Due persone in shock anafilattico per punture d’insetto in Valtrebbia

Due punture d’insetto in poche ore, due persone al pronto soccorso per shock anafilattico in Valtrebbia. Il primo caso - per il quale è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso - si è verificato poco dopo le 9 del mattino di oggi, mercoledì 22 luglio,in località Levratti, nel territorio di Bobbio. Qui una donna di 61 anni se l’è vista brutta dopo la puntura di un calabrone a un braccio. A causa del veleno iniettato, la malcapitata ha iniziato subito a sentirsi male e in affanno. Una situazione potenzialmente fatale che è stata scongiurata dal rapido intervento dell’auto infermieristica del 118, oltre a un mezzo della Pubblica Assistenza di Travo e all’elisoccorso da Parma. Dopo le prime essenziali cure sul posto, la donna è stata trasportata in volo fino a Piacenza e al pronto soccorso cittadino.

Un secondo episodio si è verificato poco dopo le 14.30 in via Bersanti, nella zona di Ancarano Sopra, a Rivergaro. In questo caso, ad essere colpita è stata una donna di 28 anni, che ha spiegato ai sanitari di essere stata punta da un insetto. Dopo aver accusato difficoltà respiratorie e formicolio alla lingua, è stata subito caricata d’urgenza per l’ospedale di Piacenza da un mezzo della Pubblica Assistenza Valnure, raggiunto in rendez vous dall’automedica del 118 nei pressi di Niviano. Anche in questo caso, nonostante le reazione allergica, le condizioni della donna non sono preoccupanti.