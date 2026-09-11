Frana di roccia tra Salsominore e Ruffinati, chiusa la provinciale
Un cedimento roccioso causato dalle piogge. Previsto l'intervento delle squadre specializzate di rocciatori per la verifica della situazione
Redazione Online
|2 ore fa
La provinciale 586R tra Salsominore e Ruffinati è stata chiusa nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, a causa di un distacco roccioso avvenuto nella notte a seguito delle forti piogge.
La provincia di Piacenza, che gestisce la strada, ha disposto l'interruzione al traffico almeno fino a lunedì 14 per consentire l'intervento delle squadre specializzate di rocciatori per la verifica della situazione.
La provincia di Piacenza, che gestisce la strada, ha disposto l'interruzione al traffico almeno fino a lunedì 14 per consentire l'intervento delle squadre specializzate di rocciatori per la verifica della situazione.
Il personale della Provincia di Piacenza è operativo sul posto.