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Frana di roccia tra Salsominore e Ruffinati, chiusa la provinciale

Un cedimento roccioso causato dalle piogge. Previsto l'intervento delle squadre specializzate di rocciatori per la verifica della situazione

Redazione Online
|2 ore fa
Frana di roccia tra Salsominore e Ruffinati, chiusa la provinciale
1 MIN DI LETTURA
La provinciale 586R tra Salsominore e Ruffinati è stata chiusa nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, a causa di un distacco roccioso avvenuto nella notte a seguito delle forti piogge.
La provincia di Piacenza, che gestisce la strada, ha disposto l'interruzione al traffico almeno fino a lunedì 14 per consentire l'intervento delle squadre specializzate di rocciatori per la verifica della situazione.
Il personale della Provincia di Piacenza è operativo sul posto.

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