L’omaggio floreale a Re Giorgio, «Che onore vederlo a Rivalta»

Quando ha saputo che la sua opera floreale era stata collocata all’interno della cappella della famiglia Armani, si è commossa. La fiorista Gheorghita Bojin frequenta un corso internazionale di floral design e, per l’esame finale, ha realizzato una corona funebre in onore del re della moda.

«È un gesto che ho fatto con tanta umiltà e tanto amore per la persona che era Giorgio Armani . Per me è sempre stato un mito». A spiegare il significato dell’opera è la stessa autrice, che ha approfondito la vita di uno dei più grandi stilisti del mondo.

Gheorghita Bojin



