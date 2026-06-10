L’omaggio floreale a Re Giorgio, «Che onore vederlo a Rivalta»
Gheorghina Bojin, fiorista di Aprilia, frequenta il corso di floral designer e ha realizzato la corona funebre per la prova d’esame
Nicoletta Marenghi
|1 ora fa
La cappella di famiglia a Rivalta
Quando ha saputo che la sua opera floreale era stata collocata all’interno della cappella della famiglia Armani, si è commossa. La fiorista Gheorghita Bojin frequenta un corso internazionale di floral design e, per l’esame finale, ha realizzato una corona funebre in onore del re della moda.
«È un gesto che ho fatto con tanta umiltà e tanto amore per la persona che era Giorgio Armani . Per me è sempre stato un mito». A spiegare il significato dell’opera è la stessa autrice, che ha approfondito la vita di uno dei più grandi stilisti del mondo.
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