«Natural Valley, nessun beneficio», Rivergaro abbandona il marchio

«Nessun beneficio registrato negli ultimi cinque anni, né piccolo né grande, per i nostri produttori. Così Rivergaro uscirà dal marchio “Natural Valley”». La decisione è arrivata nell’ultimo consiglio comunale di Rivergaro, nel quale l’amministrazione ha scelto a maggioranza di recedere in maniera unilaterale dalla partecipazione al marchio di promozione territoriale - che ha come capofila Alta Val Tidone - nato nei primi anni Duemila in Provincia e al quale il comune della Valtrebbia ha aderito a partire dal 2021.

A spiegare le motivazioni della rottura è stata l’assessora Elisa Molinari.