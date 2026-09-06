Nuova piazza di Boscone: uno spazio per i giovani

La nuova piazza di Boscone Cusani, che sarà pronta nel 2027, porterà a Calendasco anche una serie di attività rivolte a giovani e adolescenti per prevenire situazioni di disagio e favorire la socialità. Così la Regione Emilia Romagna, all’interno del progetto “Spazi sicuri 2026” non si limiterà a finanziare la riqualificazione urbana della piccola frazione di Calendasco ma si concentrerà anche su aspetti più sociali.

È lo stesso presidente della Regione Michele de Pascale a chiarire i punti salienti dell’accordo di programma tra Bologna e il Comune di Calendasco: con un investimento complessivo di 170mila euro, di cui 136mila dalla Regione e 34mila dal Comune, si completerà la “piazza San Francesco” e si restituirà alla frazione un nuovo spazio pubblico al posto degli edifici già demoliti. Il nuovo accordo consente di proseguire e completare quello precedente, “Spazi sicuri 2025”, il cui contributo ammontava a 98mila euro, su un costo complessivo di 125mila euro.