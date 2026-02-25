Osterie e aggregazione: sipario su Cicogni, Zerba e Ponte Lenzino

Dopo l’Alta Valnure “Sipario sul nostro Appennino” ha fatto tappa anche in Alta Valtrebbia e in Alta Valtidone. Il cartellone di eventi itineranti proposto da Quarta Parete con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano ha visto protagonisti gli abitanti, le osterie, i luoghi di aggregazione di Cicogni di Alta Val Tidone, Zerba in Alta Val Boreca e Ponte Lenzino di Cortebrugnatella. Gli attori di Quarta Parete hanno portato il loro teatro accompagnato dalla musica del Trio San Lorenzo e dai maestri di ballo Anna e Sandro . A fare dal palcoscenico sono stati un bar, il bar Chiara di Ponte Lenzino, e un’osteria, la trattoria Alpina di Cicogni. Due luoghi simbolo della volontà di non abbandonare il territorio. A Zerba ad ospitare “Ritagli in alta valle”, piccole pièce teatrali (con la regia di Tino Rossi) è stata invece la sala consigliare. Tutte le tappe hanno registrato il pienone.

