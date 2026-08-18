Ottone, dopo la protesta pronto il ricorso al Tar

In una delle giornate dedicate tradizionalmente al relax, il 16 agosto, un centinaio di cittadini, a Ottone ha manifestato pacificamente lungo la strada provinciale 52 contro il nuovo volto di piazza della Vittoria, ma non solo. Sonia Carbone, presidente del Comitato che da mesi si oppone al progetto, ha annunciato il ricorso al Tar: «Tramite uno studio legale abbiamo richiesto l’accesso agli atti il 18 giugno scorso con un sollecito a luglio per avere la documentazione relativa ai lavori, ma non abbiamo ricevuto risposta. Siamo arrabbiati, chiediamo trasparenza».

L’area, in precedenza utilizzata anche come parcheggio, è stata trasformata con una zona parzialmente rialzata e pedonale, ci sono panchine in pietra e aiuole. Una riqualificazione da 300mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Regione e i restanti dal Comune attraverso un mutuo. Un intervento considerato dai manifestanti costoso, invasivo e lontano dalle necessità del paese.