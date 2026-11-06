Più verde o auto? i cittadini di Calendasco scelgono

Più verde o più parcheggi? Più aree pedonabili o accesso alle auto? È arrivato il momento, per i cittadini di Calendasco, di dire la loro sulla già finanziata e futura sistemazione della piazza delle scuole del capoluogo, oggi niente di più di un parcheggio degradato nel quale posteggiare l’auto senza disciplina: sabato parte il primo degli incontri pubblici del percorso partecipato finanziato dalla Regione Emilia Romagna per definire, assieme agli amministratori e ai tecnici, quale aspetto dare a quello spazio, che dovrà essere in continuità con quanto già realizzato nella vicina via Matteotti, il “corridoio verde” di collegamento al castello medievale e al futuro hub culturale delle ex scuderie.

L’appuntamento sarà domani mattina alle ore 10 alla scuola di Calendasco.