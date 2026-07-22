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Residuato bellico in appartamento a Travo, recuperata dai Pontieri

Si tratta di una granata d’artiglieria da 75 mm Sharpnel italiana

Redazione Online
|1 ora fa
Residuato bellico in appartamento a Travo, recuperata dai Pontieri
1 MIN DI LETTURA
Si sono svolte, nella mattinata di mercoledì 22 luglio, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di una granata d’artiglieria da 75 mm Sharpnel italiana, rinvenuta lo scorso 15 luglio presso un appartamento di Travo e messa in sicurezza dagli operatori dell’Arma dei Carabinieri del Comando Stazione di Rivergaro.
Alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.

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