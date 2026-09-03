Risarcimenti ai privati: a Corte Brugnatella i residenti fanno rete

Dopo la devastante grandinata del 28 agosto in Alta Valtrebbia, chi vive a Corte Brugnatella chiede a gran voce il riconoscimento dello stato di calamità naturale, essenziale per chi è privo di copertura assicurativa. Un gruppo di residenti ha costituito una rete che, oltre ai danni, contesta alle istituzioni ritardi e scarsa trasparenza nella gestione dell’emergenza.

Colpite duramente diverse frazioni, con danni enormi a coltivazioni, auto e case. I tetti crivellati hanno causato infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, mentre i pannelli fotovoltaici sono stati letteralmente sbriciolati dalla grandine.Non solo, alcuni residenti spiegano di avere la macchina da rottamare: «Come facciamo adesso?» chiedono.