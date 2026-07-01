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San Salvatore, lavori al ponte: ancora due notti di chiusura

La statale 45 sarà interdetta al traffico nella notte di oggi, mercoledì 1° luglio e di domani giovedì 2 luglio

Redazione Online
|1 ora fa
San Salvatore, lavori al ponte: ancora due notti di chiusura
1 MIN DI LETTURA
"Per consentire il completamento delle attività di decostruzione della trave di bordo ed il varo di nuova struttura in acciaio del ponte San Salvatore sono programmate altre due chiusure temporanee notturne, dalle ore 22:00 alle 06:00 del mattino successivo". Lo rende noto Anas, spiegando che "la statale sarà pertanto interdetta al traffico, dal km 75,815 al km 93,800 nella notte di mercoledì 1° luglio e di giovedì 2 luglio".

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