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Scontro sulla statale 45, grave un motociclista

All'incrocio con la strada per Ancarano

Redazione Online
|1 ora fa
Scontro sulla statale 45, grave un motociclista
1 MIN DI LETTURA
Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre sulla statale 45 alle porte di Rivergaro, all'incrocio con la strada per Ancarano.
Un motociclista ha riportato serie ferite ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma.
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. 

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