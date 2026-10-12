Scontro sulla statale 45, grave un motociclista

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre sulla statale 45 alle porte di Rivergaro, all'incrocio con la strada per Ancarano.

Un motociclista ha riportato serie ferite ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.