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Scontro tra auto e moto, giovane centauro all'ospedale

L'incidente sulla provinciale 7 a Gragnano, nel primo pomeriggio di martedì 30 giugno

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Scontro tra auto e moto, giovane centauro all'ospedale
1 MIN DI LETTURA
Scontro tra un'auto e una moto sulla provinciale 7 a Gragnano, nel primo pomeriggio di martedì 30 giugno. Il giovane in sella alla due ruote è finito a terra, riportando ferite, ed è stato trasportato all'ospedale di Piacenza.

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