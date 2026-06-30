Scontro tra auto e moto, giovane centauro all'ospedale
L'incidente sulla provinciale 7 a Gragnano, nel primo pomeriggio di martedì 30 giugno
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Scontro tra un'auto e una moto sulla provinciale 7 a Gragnano, nel primo pomeriggio di martedì 30 giugno. Il giovane in sella alla due ruote è finito a terra, riportando ferite, ed è stato trasportato all'ospedale di Piacenza.
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